Aksaray'da Aile İçinde Silahlı Saldırı: 4 Yaralı, 1 Ölü

Aksaray'da önce komşusuna sonra annesi ve kardeşine kurşun yağdırıp sonra kendini vuran şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün gece Hassas Mahallesi 6670 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Can T. (18), komşusu Kuddusi A.'yı (26) evine gelirken tabancayla ateş açarak vurdu. Ardından elindeki tabancayla evine gelen Ömer Can T. burada da annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.'yi (10) ateş ederek yaraladı. Ardından tabancayı kafasına dayayan Ömer Can T. kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. 4 kişinin yaralandığı olayda silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Can T. yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Medine T. ve kardeşi U.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat başlatıldı. - AKSARAY