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Aksaray'da Aile İçi Tartışma Sonrası İlginç Olay

Aksaray'da Aile İçi Tartışma Sonrası İlginç Olay
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Aksaray'da aile içi tartışma nedeniyle gözaltına alınmak istenen bir kişi, polis memuruna adeta yalvararak dövmesini istedi. Olay, apartman sakinlerinin ihbarı sonrası gelişti.

Aksaray'da aile içi tartışmada şikayet üzerine gözaltına alınmak istenen bir kişi, kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv" diyerek adeta yalvardı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 844 Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aile içinde çıkan tartışma seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Aile bireylerinin bir birinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Daireden dışarıya çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracının yanına geldiğinde kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv" diyerek adeta yalvardı. Uzun süre dil döken polis ekipleri bir süre sonra şahsı ikna ederek polis aracına bindirmeye razı ederken, şahıs o sırada gelen komşusundan da helallik almadan araca binmedi. Komşusundan da helallik alan şahıs polis aracına binerek ekiplerce ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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