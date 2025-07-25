Bu nasıl kardeş! Ağabeyini bıçaklayıp ekmek almaya gitti

Aksaray'da evde ekmek almaya gitme tartışması sonrası göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Muhammed Y.'nin ölümüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

KARDEŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bakkaldan ekmek alıp eve döndüğünde ağabeyini evin girişinde merdivenlerde yaralı bulduğunu belirten ve şüphe üzerine annesi Ayten Y. ile birlikte gözaltına alınan E.Y. suçunu itiraf etti.

BIÇAKLAYIP EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

E.Y.'nin ilk ifadesinde ekmek almaya gitmek için ağabeyi Muhammed Y. ile aralarında tartışma çıktığını, merdivenlerde yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçakladığını ve olay sonrası da ekmek almaya gittiğini söylediği öğrenildi.

ANNE VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

E.Y. ile polise 'Oğlum bıçağının üstüne düştü' diyen anne Ayten Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.