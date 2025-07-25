Bu nasıl kardeş! Ağabeyini bıçaklayıp ekmek almaya gitti

Bu nasıl kardeş! Ağabeyini bıçaklayıp ekmek almaya gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu nasıl kardeş! Ağabeyini bıçaklayıp ekmek almaya gitti
Haber Videosu

Aksaray'da bir evde ekmek almaya gitme tartışması sonrası Muhammed Y. göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kardeşi E.Y., aralarındaki tartışmanın ardından ağabeyini bıçakladığını daha sonra ise ekmek almaya gittiğini itiraf etti.

Aksaray'da evde ekmek almaya gitme tartışması sonrası göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Muhammed Y.'nin ölümüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

KARDEŞİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bakkaldan ekmek alıp eve döndüğünde ağabeyini evin girişinde merdivenlerde yaralı bulduğunu belirten ve şüphe üzerine annesi Ayten Y. ile birlikte gözaltına alınan E.Y. suçunu itiraf etti.

Aksaray'da Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş İtiraf Etti

BIÇAKLAYIP EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

E.Y.'nin ilk ifadesinde ekmek almaya gitmek için ağabeyi Muhammed Y. ile aralarında tartışma çıktığını, merdivenlerde yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçakladığını ve olay sonrası da ekmek almaya gittiğini söylediği öğrenildi.

ANNE VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

E.Y. ile polise 'Oğlum bıçağının üstüne düştü' diyen anne Ayten Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Aksaray'da Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş İtiraf Etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

İmamoğlu hastaneye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.