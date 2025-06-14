Aksaray'da Ablasını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Aksaray'da Ablasını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
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Aksaray'da çıkan tartışma sonucu ablasını bıçaklayarak öldüren Ceylan İlban tutuklandı; gözaltındaki iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aksaray'da çıkan tartışmada ablasını bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da bıçaklayarak yaralayan kadın tutuklanırken, gözaltına alınan diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde bulunan Çalışkan Apartmanı'nın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anneleri aynı olan üvey kardeşler Figen Bozkurt (34) ile Ceylan İlban (29) aralarındaki husumet yüzünden tartıştı. Olay daha sonra kavgaya dönüşürken, Ceylan İlban yanındaki bıçakla Figen Bozkurt'u göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen M.G.'yi (39) de kolundan bıçakladı. Ağır yaralanan Figen Bozkurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmada katil zanlısı Ceylan İlban'ı olaydan sonra evine gittiği C.İ. isimli kadın ve Y.B. isimli erkekle birlikte sabaha karşı evde yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceylan İlban, Y.B. ve C.İ. Aksaray Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı Ceylan İlban çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.B. ve C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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