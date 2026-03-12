Haberler

Egzoz patlatırken polise yakalandı, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu

Egzoz patlatırken polise yakalandı, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da abartı egzozla trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 710 lira ceza kesildi ve aracı 1 ay süreyle trafikten men edildi. Olay, Aksaray-Ankara karayolundaki bir tesiste meydana geldi.

Aksaray'da gece yarısı abartı egzozla trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 710 lira ceza kesilirken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, gece yarısı Aksaray-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir aracın abartı egzozla patlama sesi yaparak tesiste trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı alan Bölge Trafik Şubesi ekipleri kısa sürede tesise intikal ederek aracı uzaktan takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından aracın abart egzozlu olduğunu ve egzoz patlattığını fark eden polis ekipleri aracı tesis önünde aldı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Batuhan Ü. (24) isimli sürücünün 68 DB 668 plakalı aracının kaputu açılarak incelendi. Yapılan incelemede abartı egzoz ünitesi bulunurken, kumandalı olduğu tespit edilen ürün polis ekiplerince kontrol edildi. Aracın çalıştırılarak abart egzoz olduğu kanıtlanırken, sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 710 lira ceza kesildi. Araç ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin hapis cezası verilen 11 sanık tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda vicdanları yaralayacak karar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu eve itfaiye merdiveniyle girdi

Annesi almayınca eve balkondan girebildi! Nedeni kahretti
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi