Bekçilere egzoz patlattı, yakalanınca 62 bin lira ceza yiyip ehliyet ve motorundan oldu

Aksaray'da plakasını söküp trafiğe çıkan abart egzozlu motosiklet sürücüsü, bekçilerin yanında egzoz patlatıp kaçtıktan sonra yakalandı. Sürücüye 62 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 1 ay el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.

Olay Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki İsmail Y. isimli genç 06 DZF 913 plakalı abart egzozlu motosikletinin plakasını söküp oturağın altına koyduktan sonra trafiğe çıktı. Şehrin en işlek caddelerinden olan Ebulfeyz Elçibey Caddesine geldiğinde bekçilerin yanından geçerken egzoz patlatarak motoru bağırttırdı. Ardından bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü yaklaşık yarım saat sonra bir sokaktan geçerken bekçiler tarafından yakalandı. Motorun plakasız ve abart egzoz olması nedeniyle bekçiler olay yerine trafik ekibi istedi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik şubesi ekipleri motosiklet üzerinde yaptığı incelemede motorun abart egzoz ve plakasının takılı olmadığını tespit etti. Genç sürücü plakanın koltuk altında olduğunu söylemesi üzerine plakayı çıkartarak motosiklete takmaya çalıştı. Genç sürücüye çeşitli maddelerden 62 bin lira ceza keserken, sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el koydu. Motosiklet ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
