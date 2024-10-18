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Aksaray'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı

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Aksaray- Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği korkunç kazada 6 kişi hayatını kaybederken, otobüsün devrildiği anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde bugün saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ 34 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan otobüsün kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Videoda yolda hızlı bir şekilde seyreden otobüsün bir anda yandaki araziye devrildiği anlar yer aldı.

Aksaray'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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