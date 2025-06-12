Aksaray'da 37 Yıl Hapis Cezalı Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı

Aksaray'da 37 Yıl Hapis Cezalı Şahıs JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan O.C. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahıs, Ankara'da bulunarak gözaltına alındı.

Aksaray'da karşılıksız çek ve 2 tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 2 adet "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" ve 2 adet "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 2 yıldır aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve hırsızlık suçundan aranması olan T.D. isimli şahısların peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsın izini süren JASAT ekipleri O.C. isimli şahsın Ankara'da, T.D. isimli şahsın ise Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri Ankara ve Şereflikoçhisar ilçesinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli de savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milliler ABD'de birbirine rakip olacak

Milliler ABD'de birbirine rakip olacak
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti

Tansiyon git gide yükseliyor! Pezeşkiyan'dan tarihi nükleer resti
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.