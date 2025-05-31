Aksaray'da 3 Bin Usulsüz Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da 3 Bin Usulsüz Motosiklet Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray'da 3 Bin Usulsüz Motosiklet Trafikten Men Edildi
Haber Videosu

Aksaray'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 ay içinde 3 bin usulsüz motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Denetimler, trafik kazalarını önlemek amacıyla 7/24 devam ediyor.

Aksaray'da usulsüz 3 bin motosiklet trafikten men edildi

AKSARAY - Aksaray'da usulsüz motosikletlere geçit vermeyen polis, 2 ayda 3 bin motosikleti trafikten men ederek otoparka çektirdi.

Trafik kazaları ve beraberinde can ile mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla motosikletlere yönelik geniş çaplı denetim faaliyeti yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri usulsüz motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin vermiyor. Şehir genelinde gece gündüz 7/24 uygulama ve denetim yapan trafik ekipleri hem sürücüleri hem de motosikletleri sıkı denetimden geçiriyor. En ufak bir ihlal veya eksik belgeye müsamaha göstermeyen polis, usule uygun olmayan motosikletleri trafikten men ediyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde 15 bine yakın motosiklet denetleyen trafik ekipleri, binlerce motosiklet sürücüsüne uygulanan cezai işlemlerin dışında 3 bin motosikleti trafikten men ederek otoparka çektirdi. Otoparklar motosikletlerle dolup taşarken, ekiplerin motosikletlere yönelik uygulamaları hızla devam ediyor.

Aksaray'da 30 bin motosiklet var, 15 bini denetlendi

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, denetimlerin gece gündüz devam ettiğini belirterek, "Aksaray'da 30 bin civarında tescilli motosiklet var ve yaptığımız denetimlerde yaklaşık 15 bine yakınını denetledik. Şu ana kadar hemen hemen yarısını denetledik. Bunlardan yaklaşık 3 bin civarında motosikleti trafikten men ederek otoparklara çektik. Bu motosikletlerimizi eksikliklerinden dolayı men ettik. Tescili olmadığı için, sürücüsünün kask kullanmadığı için. Aynı zamanda yetersiz ehliyet, ehliyet olmadığı için motosikletlerimizi trafikten men ederek sürücü belgesi olan kişilere teslim ediyoruz. Sürücü belgeli bir yakınını temin edemedikleri zaman motosikletleri otoparka men ediyoruz. Bu çerçevede aşağı yukarı 3 bin civarında motosikletimizi trafikten men ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere operasyon sonrası CHP harekete geçti
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu
İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları

3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.