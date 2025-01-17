Aksaray'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Tatili Başladı
Aksaray'da 534 okulda 88 bin 450 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere iyi tatiller diledi.
Aksaray'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili bugün başlarken toplam 88 bin 450 öğrenci karnesini aldı.
Aksaray'da 534 okulda toplam 88 bin 450 öğrenci ve 5 bin 881 öğretmen için 2024-2025 Eğitim Öğretim yarıyıl tatili başladı. Yeni Mahalle İlk/Orta Okulunda yarıyıl karne dağıtım törenine katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, öğrencilere karnelerini vererek sohbet etti. Vali Kumbuzoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak iyi tatiller diledi, emeği geçenlere teşekkür etti. - AKSARAY