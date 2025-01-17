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Aksaray'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Tatili Başladı

Aksaray'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Tatili Başladı
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Aksaray'da 534 okulda 88 bin 450 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere iyi tatiller diledi.

Aksaray'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili bugün başlarken toplam 88 bin 450 öğrenci karnesini aldı.

Aksaray'da 534 okulda toplam 88 bin 450 öğrenci ve 5 bin 881 öğretmen için 2024-2025 Eğitim Öğretim yarıyıl tatili başladı. Yeni Mahalle İlk/Orta Okulunda yarıyıl karne dağıtım törenine katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, öğrencilere karnelerini vererek sohbet etti. Vali Kumbuzoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak iyi tatiller diledi, emeği geçenlere teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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