Haberler

Aksaray'da 17 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da, okuldan dönen 17 yaşındaki M.D., tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, polis saldırgana yönelik soruşturma başlattı.

Aksaray'da okuldan evine dönerken tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkıp evine giden 17 yaşındaki M.D., sokakta tanımadığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralanan çocuk neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ambulansa aldığı çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Selçuk İnan'dan Galatasaray'ın yıldızına transfer telefonu

Selçuk İnan'dan G.Saray'ın yıldızına transfer telefonu
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.