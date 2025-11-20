15 yaşındaki sürücü, polisi peşine taktı

Haberler

Güncelleme:
Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, bekçi ve polisin müdahalesiyle yakalandı. Sürücüye ve araç ruhsat sahibine toplamda 37 bin 354 lira ceza kesildi.

  • Aksaray'da 15 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
  • Polis ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.677 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 18.677 lira para cezası kesti.
  • Toplam 37.354 lira para cezası kesildi ve araç sürücünün ailesine teslim edildi.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak isteyen çocuk sürücü, bekçi ve polisin müdahalesiyle son anda yakalandı.

DURMAYIP KAÇTI

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bekçilerle birlikte rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri şüphe makas kavşağı istikametine seyreden 71 ACP 895 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Sağ şeride geçip durmak yerine sol şeride geçerek kaçmaya çalışan sürücü yanında koşan bekçi ve aracın önüne geçen polis memuru adeta etten duvar örerek sürücünün kaçmasını önledi.

SÜRÜCÜ 15 YAŞINDA ÇIKTI

Herhangi bir olumsuzluğa karşı polis memuru eliyle silahını tutarak hazırda beklerken, sürücüye aracı stop ettirilip aşağıya indirildi. Araçtan inen sürücünün 15 yaşındaki ehliyetsiz F.G.O. olduğu, yanındaki kadının ise ablası olduğu belirlendi.

37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine polis ekipleri çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira, araç ruhsat sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira para cezası kesti. Araç ise olay yerine çağırılan çocuğun ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (4)

Murat:

37 bin cezamı ,ödül mü? Ya bir ailenin hayattını karatsaydı ne olacaktı?

Alkurt Asena:

Yinede Guzel haber

MURAT KUŞ:

bide yanına manştasını almış

Rıdvan Doğan:

aksaray valisi ve emniyet muduru degismeli

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
