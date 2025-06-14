Akrebin Soktuğu 3 Yaşındaki Çocuk Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde akrep sokması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Yusuf D., hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da, akrebin soktuğu 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde 3 yaşındaki Yusuf D'yi akrep soktu. Bir süre sonra durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf D., önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa