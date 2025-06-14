Akrebin Soktuğu 3 Yaşındaki Çocuk Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor

Akrebin Soktuğu 3 Yaşındaki Çocuk Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde akrep sokması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Yusuf D., hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da, akrebin soktuğu 3 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde 3 yaşındaki Yusuf D'yi akrep soktu. Bir süre sonra durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf D., önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası

Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.