Akran Zorbalığı Nedeniyle Tutuklama

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Sivas'ta bir kız öğrencinin darbedilmesi sonucu 1 kişi tutuklandı. Olay, Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti ve durum önceden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi.

Akran zorbalığı tutuklama getirdi

SİVAS - Sivas'ta kız öğrencilerin bir kız öğrenciyi okul içerisinde darbetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi E.T. adlı kız, sınıf arkadaşları tarafından darbedildi. Yaşananlar diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Darp edilen öğrencinin ailesinin suç duyurusu üzerine ise gözaltına alınan 3 öğrencinin ifadesine başvuruldu. B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer öğrencilerin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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