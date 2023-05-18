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Akrabasını evinin önünde tüfekle öldürdü

Akrabasını evinin önünde tüfekle öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir kişi, evinin önüne gelen akrabasına pompalı tüfekle ateş ederek boynundan vurup öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir kişi, evinin önüne gelen akrabasına pompalı tüfekle ateş ederek boynundan vurup öldürdü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sarıözkan (52) aralarında husumet bulunan akrabası Adem Sarıözkan'a (40) bahçe kapısının yanında pompalı tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Adem Sarıözkan olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Sarıözkan jandarma tarafından gözaltına alındı. Adem Sarıözkan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldıktan sonra otopsi işlemleri için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Çamlıca Samsun 3. Sayfa Haberler

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