1) KAYINPEDER, GELİNİNİ TABANCAYLA YARALAYIP, ONUN KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

KIRIKKALE'de Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve onun kardeşi Nilgün Geçer ile avukatlık ofisinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşar Ereli, üzerinde bulunan tabanca ile Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti. 2 kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sırasında büroda bulunan avukatlar fenalık geçirdi.

Polis ekipleri, Yaşar Ereli'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİ, ŞUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Kırıkkale'de oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürüp olay yerinden kaçan Yaşar Ereli, Bahşili ilçesinde suç aleti ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, şüpheli Yaşar Ereli'nin yakalandığını duyan yakınları, Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

2) KARISINI BALTAYLA ÖLDÜRÜP, BANYOYA GÖMDÜ; KADININ YAKINLARININ KAYIP İHBARIYLA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

HATAY'ın Erzin ilçesinde Bekir S. (77), eşi Meliha S.'yi (61) baltayla öldürüp, evinin banyosuna gömdü. Olay, Meliha S.'den haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha S.'ye ulaşamayan yakınlarının önceki gün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde çiftin evine giden ekipler, Bekir S.'ye eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir S.'nin iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir S.'nin ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha S.'nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Bekir S.'yi olayda kullandığı değerlendirilen baltayla gözaltına alan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.