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Akli dengesi yerinde olmayan şahsın bıçakla etrafa saldırdığı anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın bıçakla etrafa saldırdığı anlar kamerada

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir şahıs, bağırarak elindeki bıçakla etrafa saldırdı.

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir şahıs, bağırarak elindeki bıçakla etrafa saldırdı. Şahıs çevredekiler tarafından linç edilirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan şahıs, üzerini çıkarıp bağırmaya başladı. Uyarı levha direğine zarar veren şahıs, daha sonra eline aldığı bıçakla etrafa saldırdı. Bir kişiyi bıçakla kovalayan saldırgan daha sonra çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale geldi. Yere düşen saldırganı, çevredekiler linç edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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