AKINCI TİHA'dan tam isabet: LGK-82 ve GÖZDE ile hedefler vuruldu
Baykar'ın yerli ve milli İHA'sı AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE-ASELSAN üretimi GÖZDE Güdüm Kiti ile yaptığı atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı.
AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu.
Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni bir başarıya daha imza attı. Atışlarda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. İki atışta da belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.