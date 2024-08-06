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Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, dedesinin inşa ettiği evin beton kısımlarını sularken elektrik kablolarına temas ederek hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuğun ailesi, kabloların kaldırılması için dilekçe verdiğini ancak dikkate alınmadığını belirtti. Tahkikat ise devam ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş'ın ölümünün ardından dram çıktı.

Olay, 2 Ağustos Cuma günü Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, Maskarlar mevkiinde dedesi O.M.'nin inşa edilen evin beton kısımlarını sularken dengesini kaybederek yakın bir mesafedeki elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz genç, aile yakınları tarafından kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi hastanedeki ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Akçadağ ilçe merkezine getirilerek burada defin edildi.

"Kablolarının kaldırılması için dilekçe vermiştik"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef kaybettik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 6 ay önce dilekçe verilmiş ama dikkate alınmamış. Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe verdim. İlgili kurumun bize söylediği ise 'bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz' şeklinde oldu. Çocuğumuz Bursa'dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik hafta başı ilgili kuruma ileteceğiz" dedi

Olayın ardından dram çıktı

Anne babasının bir süre önce ayrıldığı öğrenilen Batuhan Vahap Akbaş'ı anneannesi ile dedesinin büyüttüğü belirtilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vahap Akbaş Akçadağ malatya 3.Sayfa Haberler

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