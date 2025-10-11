Akılalmaz olay! Tek kişilik hücrede tutulan kadın mahkum hamile kaldı

ABD'de 2022 yılında kocasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve yargılanmasına devam edilen Daisy Link isimli kadın, Florida eyaletinde kaldığı Turner Guilford Knight Cezaevi'nde yaşadığı sıra dışı bir gelişme ile yetkilileri şaşkına çevirdi.

CEZAEVİNDE "BEBEK" PLANI

Tek kişilik hücrede tutulan Link, hapishane koridorlarında başka bir mahkum olan Joan Depaz ile tanıştı. İkili arasında fiziksel temasın mümkün olmadığı koşullarda Link, bebek sahibi olma arzusunu dile getirdi. Depaz bu fikre daha dünden hazır olsa da, ikilinin arasında bulunan demir parmaklıklar ve gardiyanlar bunu geleneksel yollarla yapmayı imkansız kılıyordu.

AKILALMAZ YÖNTEM İŞE YARADI

Link ve Depaz, gebeliği sağlamak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Depaz, kendi spermini plastik filmle sararak hapishanenin havalandırma boruları aracılığıyla Link'e ulaştırdı. Link de bu spermi kendine enjekte ederek hamile kalmayı başardı.

"BU BİR MUCİZE..."

Süreci, "Bu bir mucize... Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum." ifadeleriyle anlatan 30 yaşındaki Link, 19 Haziran'da bebeğini kucağına aldı. Cinsiyetinin kız olduğu öğrenilen bebek, şu anda Depaz'ın annesinin bakımında bulunuyor.

CEZAEVİNE SORUŞTURMA

Öte yandan, bu olağan dışı olay nedeniyle cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.