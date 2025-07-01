Akhisar'daki Orman Yangını 4. Günde de Sürüyor

Akhisar'daki Orman Yangını 4. Günde de Sürüyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangını, gece gündüz süren müdahalelere rağmen devam ediyor. Yangına hava ve karadan çeşitli araçlarla müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarında 28 Haziran Cumartesi günü başlayan orman yangını ekiplerin gece gündüz demeden müdahalesine rağmen 4'üncü gününde de devam ediyor.

Akhisar'ın Karaköy Mahallesi'nde 28 Haziran Cumartesi günü 11.25'te başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda devam eden orman yangınına gece boyunca 2 adet gece görüşlü helikopter ve ekiplerin müdahalesi ile devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da sayısı artırıldı. Gün doğumu ile birlikte Akhisar yangınında 2 uçak ve 8 helikopter ile 23 arazöz, 19 itfaiye aracı, 36 su tankeri, 26 iş makinası, 3 TOMA ve 630 personelin alanda görev yaptığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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