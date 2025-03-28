7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi

İfadesi ortaya çıktı! Adem Soytekin'den gizli kasa sorusuna yanıt
Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular

Akhisar'da Yasadışı Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

Akhisar'da Yasadışı Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 15 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı silah ticareti ve bulundurulmasının önüne geçmek amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmada 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli 6 kişi hakkında idari işlem başlatılırken soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.