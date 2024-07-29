Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde JASAT Timi tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Akhisar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldığı Ö.T. (40) isimli şahsın iş yerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaptığını tespit etti. Asayiş ekipleri ve JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 51.88 gram satışa hazır halde paketlenmiş metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 5 adet sentetik ecza hap ve 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, Akhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA