Akhisar'da Trafik ve Asayiş Uygulaması: 3 Şahıs Yakalandı, 195 Bin TL Cezai İşlem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan uygulamada aranan 3 şahıs yakalanırken, kurallara uymayanlara ise para cezası uygulandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 6 Ağustos 2025 tarihinde gece saatlerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulamasında, kamu düzeninin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla kapsamlı kontroller yapıldı.

Saat 21.00 ile 00.00 saatleri arasında 23 ekip ve 125 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda; 507 şahıs, 281 araç, 27 umuma açık iş yeri ve 19 park-bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde; 2 şahsa alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 10 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi. 5 araç trafikten men edildi, 2 araca da egzoz nedeniyle işlem yapıldı. Toplam 43 araca 195 bin 860 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca; 11 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, 2 işletmeye ise sigara içilmesine izin vermekten tutanak tutuldu. Bir tekel bayisine saat 22.00 sonrası alkol satışı yaptığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Uygulamada ayrıca; iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA