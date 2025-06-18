Akhisar'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Akhisar'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde gece saatlerinde alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda F.Y. (E/47), R.T. (E/40) ve A.İ.G. (E/62) isimli şahısların ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yaptıklarını tespit ederek suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda şahıslarla birlikte olay yerinde kazıda kullanılan, 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet matkap, 1 adet dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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