Akhisar'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Akhisar'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.Ç. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Ağustos 2025 günü gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 'Karşılıksız çekle işlem yapılmasına sebebiyet verme' suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (38) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç., Akhisar Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda Akhisar Adliyesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.