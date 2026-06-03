Haberler

Akhisar'da 50 binden fazla sentetik hap ele geçirildi

Akhisar'da 50 binden fazla sentetik hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 50 bin 512 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 50 bin 512 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 bin 512 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Akhisar ilçesinde M.D. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, M.U. ile bağlantılı olduğu tespit edilen T.U. isimli şahısların kullandığı araçları takibe aldı.

Takibe alınan şüphelilere ait araçlarda gerçekleştirilen aramalarda toplam 50 bin 512 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''Galatasaraylılar dalga geçer gibi bize 19,05 lira bağış yaptı''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı

Bu gece İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamamlandı