Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının denizin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki deprem yerin 9.19 kilometre derinliğinde yaşandı.
MUĞLA AÇIKLARINDA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Akdeniz'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, merkez üssü Topan Ada olan 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD, sarsıntısının yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa