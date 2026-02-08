Haberler

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının denizin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki deprem yerin 9.19 kilometre derinliğinde yaşandı.

MUĞLA AÇIKLARINDA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, merkez üssü Topan Ada olan 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AFAD, sarsıntısının yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
