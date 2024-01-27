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Akdeniz'de 'Hava Savunma Harbi Eğitimleri' nefes kesti

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının Akdeniz'de gerçekleştirdiği 'Hava Savunma Harbi Eğitimleri' nefes kesti. Eğitime Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 uçakları da katılım sağladı.

Akdeniz'de 'Hava Savunma Harbi Eğitimleri' nefes kesti

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının Akdeniz'de gerçekleştirdiği 'Hava Savunma Harbi Eğitimleri' nefes kesti. Eğitime Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 uçakları da katılım sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımız Akdeniz'de ADEX (Hava Savunma Harbi Eğitimleri) gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitime F-16 uçakları ile katılım sağladı" ifadelerine yer verdi.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Akdeniz Savunma 3.Sayfa Güncel Haberler

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