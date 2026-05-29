Türk gemisi, Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen 142 göçmeni kurtardı

Akdeniz'de sürüklenen 4 botta aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 142 göçmen, M/V INCE ISTANBUL gemisi tarafından kurtarılarak Yunan makamlarına teslim edildi.

İnce Denizcilik şirketine ait Kaptan Yakup Aslan komutasındaki M/V INCE ISTANBUL gemisi, Doğu Akdeniz'de seyri sırasında denizde sürüklenen ve can güvenlikleri ciddi tehlike altında bulunan göçmenleri tespit ederek büyük bir insani kurtarma operasyonuna imza attı. Türk gemisi, Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında açık denizde farklı noktalarda bulunan toplam 4 şişme göçmen botuna müdahale etti. İlk etapta 3 bottan 97 kişi kurtarılırken, daha sonra Olympia Radio tarafından bildirilen yeni pozisyona yönelen gemi, denizde sürüklenen dördüncü bottaki 45 kişiyi daha güvenli şekilde gemiye aldı. Böylece kurtarılan göçmenlerin sayısı 142'ye ulaştı. Kapasitelerinin üzerinde insan taşıdığı görülen ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu botlardaki göçmenlerin uzun süre denizde kaldıkları, susuz ve bitkin durumda oldukları belirtildi. Gemi personeli tarafından göçmenlerin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Göçmenlere can yeleği dağıtılırken, su, yiyecek ile ilk yardım desteği sağlandı. Göçmenler, tahliyelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Agia Galini Limanı'na götürüldü.

Operasyon boyunca Türk denizciler yüksek profesyonellik ve insani sorumluluk örneği sergilerken, açık denizde aşırı yüklü botların gemi bordasına yanaştığı anlar operasyonun ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu. Türk gemisinin gerçekleştirdiği operasyon, denizde can kurtarma yükümlülüğünün ve Türk denizciliğinin insani yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Göçmenlerin daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek üzere Afrika ülkelerinden yola çıktığı öğrenildi. - GİRİT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
