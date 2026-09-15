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Akdağmadeni’nde güven operasyonu

Akdağmadeni’nde güven operasyonu
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında Akdağmadeni ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında Akdağmadeni ilçesinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ikametlerinde 6136 sayılı Kanun kapsamında suç unsuru bulundurduğu değerlendirilen şahıslara yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 17 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 kişi yakalanırken adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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