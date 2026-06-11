Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı