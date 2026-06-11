Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı