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Akçakoca'da motosiklet ile otomobil çarpıştı 1 yaralı

Akçakoca'da motosiklet ile otomobil çarpıştı 1 yaralı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çuhalı çarşısındaki kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca'da ilçesi Çuhalı çarşısında kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çuhallı kavağında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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