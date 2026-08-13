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Akçakoca'da denize giriş yasağı

Akçakoca'da denize giriş yasağı
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi kararı alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi kararı alındı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 13 Ağustos saat 13: 00 itibarıyla denize girilmemesi kararı alındığı bildirildi. Yapılan açıklama "İlçemiz sahil ve plajlarında meydana gelen olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle vatandaşımızın can güvenliğini korumak amacıyla 13 Ağustos 2026 günü saat 13: 00'dan itibaren denize girilmemesi kararı alınmıştır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü-uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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