Üye Girişi
Haberler

Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı işlemleri yüzde 98 oranında tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemlerinden sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı işlemlerinde sona gelindi.

6 Şubat depremlerinde çok sayıda yapının hasar aldığı Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri yüzde 98 oranında tamamlandı. Merkezde çalışmaların tamamlandığı ilçede kırsal bölgelerdeki yıkım işlemlerinde de sona yaklaşıldığı belirtildi.

İlçe de 41 mahallede toplamda 2 bin 173 köy evi ile 316 kalıcı konut için ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Malatya Akçadağ Malatya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title