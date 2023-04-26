Akaryakıt yüklü tır, kamyonet ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

ŞIRNAK Şırnak'ın idil ilçesinde kamyonet ile ham petrol yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İdil-Midyat karayolunun 8. kilometresinde bulunan Sare köyü mevkiinde meydana geldi. İdil istikametinden Midyat istikametine doğru gitmekte olan TPAO'ya ait Rıdvan E. yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tır, Ahmet B. yönetiminde 06 CJT 471 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Yaşanan kazada ham petrol yüklü tır alevler içerisinde kalırken kamyonet şarampole uçtu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde Abdurrahman L. ve Rıdvan E. ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, Ahmet B., Lokman B., İnan D., ve Ramazan A., İdil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri ham petrol yüklü tırı söndürmek için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.