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Akaryakıt tankerine ok gibi saplanan otomobil, tankerin yakıtının boşaltılmasıyla çıkartılabildi

Akaryakıt tankerine ok gibi saplanan otomobil, tankerin yakıtının boşaltılmasıyla çıkartılabildi
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün akşam meydana gelen ve otomobilin aynı istikametteki tankere arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada, tankerin altına giren otomobil, çekici ile çıkartılamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam meydana gelen ve otomobilin aynı istikametteki tankere arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada, tankerin altına giren otomobil, çekici ile çıkartılamadı. Uzun süren uğraşlar sonucu otomobil, tankerdeki yakıtın başka tankere boşaltılması ardından sıkıştığı yerden çıkartılabildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sevim'in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobilin Taşağıl kavşağına 200 metre mesafede aynı istikamette seyir halindeki Birol K.'nin kullandığı 07 CGN 631 plaka, 07 CGN 579 dorse plakalı yakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan ve yaklaşık 100 metre tankerle birlikte giden otomobilin sürücüsü Ahmet Sevim (34) feci şekilde hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda İnfaz Koruma memuru olarak görev yaptığı bildirilen Ahmet Sevim'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil çıkarılamadı

Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan otomobil, tankerin üzerine binmesi nedeniyle kurtarıcı tarafından bulunduğu yerden çıkarılamadı. Çıkarmak için yapılan çalışma sırasında kurtarıcının otomobile bağladığı demir koptu. Otomobilin çıkarılabilmesi için tankerde bulunan ve 50 ton dolayındaki yakıtın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı. Tankerin boşaltılmasının ardından tanker vinç yardımıyla kaldırılırken, otomobilin kurtarıcı tarafından çekilerek çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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