Akaryakıt İstasyonuna Dalıp Takla Atan Araçta 1'i Ağır 2 Yaralı

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Akaryakıt İstasyonuna Dalıp Takla Atan Araçta 1'i Ağır 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil akaryakıt istasyonuna çarparak takla attı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan iki kişi kurtarıldı.

Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkiinde meydana geldi. 41 AEP 645 plakalı otomobili ile İzmit istikametine ilerleyen E.B.A., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstasyonun tabelasını deviren otomobil takla atarak iki aydınlatma direğini devirdi. Sürücü ile arkadaşı otomobilde sıkışırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile arkadaşı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından iki yaralı şehir hastanesi ile tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. Sürücü E.B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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