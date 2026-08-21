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Niksar'da trafik kazası: 1 yaralı

Niksar'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tokat’ın Niksar ilçesinde aynı yönde seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde aynı yönde seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Niksar-Tokat kara yolu Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.İ.Ç. idaresindeki 06 FK 3068 plakalı araç ile aynı yönde seyreden O.A. yönetimindeki 60 AFV 407 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun kaldırımına çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Y., ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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