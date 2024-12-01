Akan Trafikte Dans Eden Genç Gözler Önünde

Akılalmaz olay kamerada: Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti

OSMANİYE - Osmaniye'de bir şahsın seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı.

Osmaniye kent merkezinde D-400 karayolunda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, seyir halindeki bir aracın üzerinde dans eden vatandaşı fark etti. Başka bir araçta bulunan vatandaş, önlerinde seyreden araç üzerinde dans eden şahsı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde hareket halindeki otomobilin penceresinden tavanına çıkan gencin canını hiçe sayarak dans ettiği görüldü.