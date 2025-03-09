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AK Partili belediye başkanı, ailesiyle birlikte kaza geçirdi

AK Partili belediye başkanı, ailesiyle birlikte kaza geçirdi
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Isparta'da AK Partili Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Isparta'da AK Partili Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü belde kavşağında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

AK Partili belediye başkanı, ailesiyle birlikte kaza geçirdi

AİLESİYLE BİRLİKTE KAZA YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Göçer ile otomobilde bulunan eşi ve kızı yaralandı.

AK Partili belediye başkanı, ailesiyle birlikte kaza geçirdi

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Partili belediye başkanı, ailesiyle birlikte kaza geçirdi

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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