AK Partili belediye başkanı, ailesiyle birlikte kaza geçirdi

Isparta'da AK Partili Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü belde kavşağında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

AİLESİYLE BİRLİKTE KAZA YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Göçer ile otomobilde bulunan eşi ve kızı yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.