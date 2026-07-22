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Trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti
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Denizli'de trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Yiğit Canel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canel'in AK Parti Çardak Kurucu İlçe Başkanı İdris Canel'in oğlu olduğu öğrenildi.

Denizli'de geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören 32 yaşındaki Yiğit Canel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Yiğit Canel'den acı haber geldi. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Canel, yoğun bakım ünitesinde günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yiğit Canel'in, AK Parti Çardak Kurucu İlçe Başkanı İdris Canel'in oğlu olduğu öğrenildi. Acı haber, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti camiasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Hayatını kaybeden Yiğit Canel'in cenazesinin, Çardak ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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