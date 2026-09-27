Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, milletin alın teri ile oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez. Buna müsaade etmeyiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı