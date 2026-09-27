AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, milletin alın teri ile oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez. Buna müsaade etmeyiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, milletin alın teri ile oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez. Buna müsaade etmeyiz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, milletin alın teri ile oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez. Buna müsaade etmeyiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı