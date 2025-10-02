AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan Trafik Kazasında Yaralandı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Milletvekili Gürcan hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve şoförünün içerisinde bulunduğu araç, D200 karayolunda Ankara yönünden Eskişehir'e doğru seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin şoförü hayatını kaybetti, Milletvekili Gürcan yaralandı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sırasında Milletvekili Gürcan'ın arkasındaki araçta bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Albayrak'ın yanı sıra şehrin önemli isimleri de Milletvekili Gürcan'ın kaza geçirdiği haberini alır almaz hastaneye geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR