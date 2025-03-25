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AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
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Bolu'da AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çongar hayatını kaybetti.

Bolu'da AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde Köroğlu Rampası mevkiinde kaza yaptı.

TIRA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, önünde seyreden G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan Çongar, ekiplerce araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Çongar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıokan kara:

Ateşi bol olsun

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

AKP degılım ama ınsanıyet namına Mekanı cennet olsun aılesıne bas sağlıgı dılerım

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