AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Bolu'da AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çongar hayatını kaybetti.
Bolu'da AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde Köroğlu Rampası mevkiinde kaza yaptı.
TIRA ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre; Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, önünde seyreden G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçta sıkışan Çongar, ekiplerce araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Çongar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa