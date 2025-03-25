AK Parti ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bolu'da AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde Köroğlu Rampası mevkiinde kaza yaptı.

TIRA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, önünde seyreden G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan Çongar, ekiplerce araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Çongar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.