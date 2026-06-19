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AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Tekeli hayatını kaybetti

AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Tekeli hayatını kaybetti
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AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Denizli siyaset camiasında ve Çardak'ta büyük üzüntü yaratan vefatın ardından taziye mesajları yayımlandı.

AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli'nin vefatı, Denizli siyaset camiası ve Çardak'ta büyük üzüntüye neden oldu. Tekeli'nin bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğü öğrenildi.

Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tekeli'den gelen acı haber, AK Parti teşkilatında ve ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tekeli'nin vefatını duyurarak taziye mesajı yayımladı. Mesajında Tekeli'nin teşkilata verdiği emeklere vurgu yaparak ailesine, yakınlarına ve teşkilat mensuplarına başsağlığı dileklerini iletti. Çevresinde çalışkanlığı ve teşkilat faaliyetlerindeki gayretiyle tanınan Belgin Tekeli'nin vefatı, partililer ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tekeli'nin cenazesinin, Çardak'ta düzenlenecek cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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