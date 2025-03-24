Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanlığına taşlı saldırı kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda parti binasının camları kırıldı. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saldırı dün gece saat 22.47 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parti binasına taş atıldı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Selman Aktay, "Dün gece saat 22.47 civarında parti binamıza menfur bir taşlı saldırı olup camları kırılmıştır. Emniyet Müdürümüz ve emniyet teşkilatımız olayı araştırmaktadır. Gerekli açıklamayı İl Başkanımız Mehmet Aydemir yapacaktır. Biz hizmet yolunda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.