ABD'de yolcu uçağının iniş sırasında hizmet aracına çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı
New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda Air Canada Express'e ait yolcu uçağının iniş sırasında yer hizmeti aracına çarpması sonucu meydana gelen kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.
Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı