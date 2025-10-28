Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Türkiye'nin gündeminde yer alan Ahmet Minguzi cinayeti süreci, adalet arayışını sürdürmeye çalışan aile için yeni bir travmaya dönüştü. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre, "Minguzi" isminin kıyafet, ayakkabı, çanta ve cüzdan gibi ürünlerde kullanılmak üzere ticari marka olarak tescil edilmesi, ailede derin bir öfkeye neden oldu.

"SOYADIMIZI ÜRÜN MARKASI YAPTILAR"

Aile, bu girişimin "acıdan kazanç sağlama" anlamına geldiğini belirterek tepki gösterdi. "Soyadımızı ürün markası yaptılar" diyen aile, adaletin yanı sıra isim hakları için de mücadele başlattı.

"BÖYLE BİR ŞEYE ASLA İZİN VERMEM"

Acılı anne Yasemin Minguzzi yaşananlara sert sözlerle tepki gösterdi: "Bu kadar da olmaz. Ahmet'in adını ve bizim acımızı kullanarak kazanç elde etmek istiyorlar. Böyle bir şeye asla izin vermem."

Aile, söz konusu başvurunun iptali için hukuki süreç başlatmayı planlıyor.

AHMET'İN YAŞAMINI KONU ALAN FİLM ÇEKİLDİ İDDİASI

Patent krizi sürerken, aileyi sarsan yeni iddialar ortaya çıktı. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, Ahmet'in yaşamını konu alan bir film çekildiği öne sürüldü. Ancak Minguzi ailesi, ne filmden ne senaryodan haberdar olduklarını açıkladı.

RESTORAN AÇILDIĞI İFADE EDİLİYOR

Ayrıca, İtalyan asıllı baba Andrea Minguzi, Türkiye'de yıllardır şef olarak çalıştığını belirterek "Minguzi" isminde bir restoran açıldığı yönündeki iddialara da tepki gösterdi: "Bizim bu işlerle hiçbir alakamız yok. İsmimizi izinsiz kullanıyorlar."

Ahmet Minguzi'nin ölümünden sonra başlayan adalet mücadelesine şimdi de isim hakları krizi eklendi. Aile, hem oğullarının davasında hem de "Minguzi" isminin izinsiz kullanımına karşı hukuk önünde mücadele etmeye kararlı.