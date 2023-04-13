Ailesinin ulaşamadığı genç doktor Bulgaristan'daki evinde ölü bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrası nüfusuna kayıtlı 34 yaşındaki genç doktor Bulgaristan'da kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Tıp eğitimini almak için gittiği Bulgaristan'da mezun olduktan sonra ataması olmayan ve dört yıldan bu yana Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunan Mehmet Şakar, kaldığı evde ölü olarak bulundu. Dört yıl önce tıp eğitimini tamamlayarak mezun olan ve burada kalmaya devam eden genç doktora ailesi telefonlarla ulaşamayınca arkadaşlarına haber verdi. Şakar'ın ikamet ettiği eve giden arkadaşları kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Polisin çilingir eşliğinde girdiği evde genç doktorun cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemede Şakar'ın mide kanaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Bulgar polisinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç doktorun cenazesi Sofya'da bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Bulgar polisinin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, Şakar ailesi genç doktorun cenazesini almak için Bulgaristan'ın Sofya kentine gitti. 34 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Şakar'ın cenazesinin Cizre'ye bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında defnedileceği öğrenildi. - ŞIRNAK